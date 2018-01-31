В ЛНР опровергли информацию о захвате силовиками Новоалександровки

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что село Новоалександровка на линии соприкосновения в Донбассе и ранее находилось под контролем украинских силовиков.

Ранее на сайте Минобороны Украины со ссылкой на сюжет военного телевидения Украины заявили, что силовики взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.

"Село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине, а в самом населенном пункте дислоцируется 108 отдельный горно-штурмовой батальон вооруженных сил Украины", — заявил журналистам Марочко.

По его словам, сам населенный пункт находится от линии соприкосновения на расстоянии 1800 метров в глубину позиций украинских силовиков. Он уточнил, что Народной милицией не зафиксировано выдвижение сил и средств ВС Украины и взятие ими под контроль районов и участков на территории ЛНР.

"Данное заявление расценивается не только как подготовка к наступательным действиям со стороны Украины, но и как информационная провокация, призванная подготовить общественность к этому наступлению на данном направлении", — заявил представитель оборонного ведомства.