В ЛНР опровергли информацию о захвате силовиками Новоалександровки

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что село Новоалександровка на линии соприкосновения в Донбассе и ранее находилось под контролем украинских силовиков.
"Село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине, а в самом населенном пункте дислоцируется 108 отдельный горно-штурмовой батальон вооруженных сил Украины", — заявил журналистам Марочко.
По его словам, сам населенный пункт находится от линии соприкосновения на расстоянии 1800 метров в глубину позиций украинских силовиков. Он уточнил, что Народной милицией не зафиксировано выдвижение сил и средств ВС Украины и взятие ими под контроль районов и участков на территории ЛНР.
"Данное заявление расценивается не только как подготовка к наступательным действиям со стороны Украины, но и как информационная провокация, призванная подготовить общественность к этому наступлению на данном направлении", — заявил представитель оборонного ведомства.