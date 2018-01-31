Путин призвал развивать российско-французский диалог

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Россия рассматривает Францию как одного из ключевых партнеров в Европе, стремится развивать диалог на прагматичной и равноправной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, что мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестке дня на прагматичной и равноправной основе", — сказал Путин на встрече с представителями Экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".