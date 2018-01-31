Главред украинского издания "Страна.ua" попросил о политубежище в Австрии

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва выехал из Украины в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей", говорится в обращении редакции издания к президенту страны Петру Порошенко.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

"Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой", — говорится в обращении, опубликованном на сайте издания.

По данным издания, Гужва выехал в Вену после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил право покинуть Украину.

В обращении говорится, что издание за два года своей работы постоянно "чувствовало повышенное внимание" со стороны президента и силовых структур, что и заставило Гужву покинуть страну.

Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.