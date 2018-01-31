В Twitter посмеялись над Трампом, аплодировавшим себе в течение шести минут

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно комментируют видео, на котором президент США Дональд Трамп аплодирует себе на протяжении шести минут после первого ежегодного послания конгрессу. Ролик опубликован в микроблоге канала VICE News.

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m — VICE News (@vicenews) 31 января 2018 г.

"Чувак выглядит как Муссолини", — отреагировал karen aquino.

"Так Дональд Трамп пытался возместить ущерб десяткам миллионов американцев, деморализованных тем, что исходит из его рта каждый раз, как он его открывает", — написал пользователь Ian Segal.

"Американцем управляет продавец подержанных автомобилей… Грустно", — прокомментировал запись Robert Killion.

Пользователь Ivory Keith Curry обратился к подписчикам страницы со следующей просьбой: "Может кто-нибудь сделать видео, на котором он держит тарелки в руках? Буду бесконечно благодарен".

"Он даже хлопает как сумасшедший", — написала Countess Christine.

Во вторник, 30 января, президент США обратился с первым обращением к конгрессу "О положении в стране". Он затронул тему борьбы с терроризмом, вопросы внутренней политики и проблему реорганизации финансовой системы. Хозяин Белого дома также заявил, что Пекин и Москва "бросают вызов" национальным интересам, экономике и ценностям Соединенных Штатов.