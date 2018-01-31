США внесли в список санкций одного из лидеров ХАМАС

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания внесен в списки санкций США по терроризму, сообщило министерство финансов США.
Также в списки включена палестинская группировка "Харакат аль-Сабирин", исламистская группировка "Хасм"* из Египта и египетская группировка "Флаг революции".
США считают ХАМАС террористической организацией.
По заявлению госсекретаря Рекса Тиллерсона, внесенные в список группировки "угрожают стабильности Ближнего Востока, подрывают мирный процесс и нападают на наших союзников — Египет и Израиль".
Госдепартамент в заявлении сообщил, что внесение в список санкций "помешает планированию дальнейших террористических нападений".
Группировка "Харакат аль-Сабирин" была создана в 2014 году и, по заявлению США, пользуется поддержкой Ирана. Группировка действует в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. США подозревают ее в терактах.
Группировка "Флаг революции" ("Лива ат-Тавра") действует в Египте с 2016 года, она взяла ответственность за убийство командира 9-й бронетанковой дивизии армии Египта, бригадного генерала Аделя Рагаи.
"Хасм"* также действует в Египте, создание группировки относят к 2015 году. Ей приписывают убийство египетского офицера и покушения на бывшего муфтия страны. Также группировка взяла на себя ответственность за нападение в сентябре 2017 года на посольство Мьянмы в Каире.
*Террористическая организация, запрещенная в России.