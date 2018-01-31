В ДНР рассказали о заседании контактной группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Контактная группа на заседании в Минске в среду обсудила вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом, работа по согласованию списков для проведения следующего этапа продолжается, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.

"Особое внимание переговорщиков было сконцентрировано на обсуждении процесса обмена пленными. В данный момент ведётся активная работа по согласованию списка обмениваемых", — написала на своей странице в Facebook Талакина по итогам встречи контактной группы.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января обменялись списками для обмена пленными, Киев надеется на обмен в кратчайшие сроки. На прошлой неделе омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что очередной этап обмена пленными в Донбассе можно провести в течение месяца.