Берлин убежден в ценности ядерной сделки с Ираном, заявил Габриэль

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия убеждена в ценности ядерной сделки с Ираном, к пересмотру которой призывают США.

Габриэль находится с визитом в Израиле, руководство которого агитирует мировое сообщество поддержать новую американскую администрацию и согласиться на ужесточение соглашений с Ираном, заключенных в 2015 году с участием Германии, или полностью от них отказаться, если корректировка окажется невозможной.

"Иран получил большую выгоду от войн и хаоса на Ближнем Востоке. Тут есть основания для тревоги. В то же время мы по-прежнему убеждены в ценности СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) для того, чтобы не дать Ирану получить ядерную бомбу", — сказал Габриэль, выступая на конференции в Тель-Авиве.

"Да, он касается только одного предмета обеспокоенности. Но это вопрос — угрозы, проистекающей от ядерного потенциала, — имеет фундаментальное значение для безопасности Израиля и всего региона", — добавил он.

Министр оговорился, что это не отменяет необходимости "подумать над тем, как реагировать на другие действия Ирана в регионе, вызывающие обеспокоенность, и какую роль в этом может сыграть Европа".

Ранее в среду Габриэль встречался в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тот известен как один из главных в мире противников иранской атомной сделки, в которой участвуют Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия.

Нетаньяху утверждает, что договоренности не только легализовали положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволили ему расширить, благодаря снятию санкций, поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.

В Тегеране отрицают наличие военной компоненты в своей ядерной программе и настаивают на праве осваивать атом в мирных целях.