Польский сенат рассмотрит без поправок вызвавший скандал закон о холокосте

ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Польши займется рассмотрением без поправок законопроекта об уголовном наказании за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны и отрицание Волынской резни.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выразило несогласие с планами польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. В частности, уголовная ответственность может быть введена за употребление термина "польские концлагеря".

Как передает корреспондент РИА Новости, в среду профильная сенатская комиссия рекомендовала без поправок приняла законопроект к рассмотрению.

Дата рассмотрения законопроекта еще не назначена. Ожидается, что сенат начнет над ним работу в ближайшие дни.

Утром спикер сената Станислав Корчевский заявил журналистам, что считает необходимым принять закон без поправок. После этого он встретился с послом Израиля Анной Азари. По итогам встречи обе стороны воздержались от комментариев.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Следующим шагом в принятии закона будет его рассмотрение в сенате Польши, после чего документ будет передан на подпись президенту.