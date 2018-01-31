В Латвии сотруднице библиотеки упала на голову пластина с потолка

РИГА, 31 янв – РИА Новости. Сотруднице Латвийской национальной библиотеки в Риге на голову упала пластина от подвесного потолка, сообщает в среду интернет-издание Kas Jauns.

"Инженеры библиотеки допускают, что несчастный случай связан с неправильной установкой подвесного потолка во время строительства здания", — сообщает издание.

В остальных помещениях библиотеки дефекты не выявлены. Расследованием ЧП занимается Госполиция. По последним данным, серьезных травм пострадавшая не получила. Медицинская помощь ей была оказана на месте, говорится в сообщении.