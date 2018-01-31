Россия поможет Пакистану нарастить контртеррористический потенциал

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия будет помогать Пакистану наращивать контртеррористический потенциал, заявил МИД РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, в среду в Москве замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и замминистра иностранных дел Пакистана Тасним Аслам провели консультации по региональной и двусторонней проблематике.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане. Обсуждены состояние и перспективы развития многоплановых отношений России и Пакистана с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической области и в сфере противодействия новым вызовам и угрозам", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "российская сторона поддерживает настрой Исламабада на активное противодействие терроризму и экстремизму и в данном контексте будет оказывать практическое содействие в наращивании контртеррористического потенциала Пакистана".