Король Испании заявил о желании иметь "конструктивные отношения" с Россией

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Король Испании Фелипе VI на приеме в честь дипломатических миссий, аккредитованных в стране, заявил о стремлении иметь "конструктивные отношения" с Россией.
Выступая перед иностранными дипломатами, испанский король также затронул тему глобальных вызовов и подчеркнул приверженность своей страны международным нормам и стремлению защищать права человека.
"Испания — открытая, плюралистическая и связанная обязательствами страна, которая вносит и стремится приумножать свой вклад в коллективную безопасность, в реагирование на крупные кризисы, такие как кризис беженцев и мигрантов, в формирование более справедливого и более устойчивого мира в целом ", — заключил король.