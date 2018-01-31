Король Испании заявил о желании иметь "конструктивные отношения" с Россией

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Король Испании Фелипе VI на приеме в честь дипломатических миссий, аккредитованных в стране, заявил о стремлении иметь "конструктивные отношения" с Россией.

"Мы хотим иметь конструктивные отношения с Россией, что позволит нам продвинуться в процессе создания евро-азиатского пространства, основанного на доверии и взаимном уважении", — приводит официальный сайт Королевского дома отрывок из выступления Фелипе VI.

Выступая перед иностранными дипломатами, испанский король также затронул тему глобальных вызовов и подчеркнул приверженность своей страны международным нормам и стремлению защищать права человека.

"Испания — открытая, плюралистическая и связанная обязательствами страна, которая вносит и стремится приумножать свой вклад в коллективную безопасность, в реагирование на крупные кризисы, такие как кризис беженцев и мигрантов, в формирование более справедливого и более устойчивого мира в целом ", — заключил король.