МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия готова предоставить площадку для контактов по Афганистану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно приглашали и Вашингтон принять участие в многосторонних усилиях в рамках московского формата консультаций по Афганистану в целях создания условий для запуска прямого межафганского диалога. К сожалению, не видимо со стороны наших американских коллег стремления содействовать этому процессу", — отметила она.
*Запрещенная в России террористическая организация