Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия готова предоставить площадку для контактов по Афганистану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны, мы готовы и будем дальше продолжать оказывать содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и при необходимости готовы предоставить для контактов представителей Кабула и движения "талибов*", например, московскую площадку", — сказала представитель МИД РФ.

"Мы неоднократно приглашали и Вашингтон принять участие в многосторонних усилиях в рамках московского формата консультаций по Афганистану в целях создания условий для запуска прямого межафганского диалога. К сожалению, не видимо со стороны наших американских коллег стремления содействовать этому процессу", — отметила она.

*Запрещенная в России террористическая организация