В Турции вынесли приговор по делу о теракте в центре Стамбула в 2016 году

АНКАРА, 31 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Трое обвиняемых в организации теракта в центре Стамбуле в 2016 году приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, сообщает телеканал Haberturk в среду.

В январе 2016 года в результате взрыва, совершенного террористом-смертником на площади Султанахмет в историческом центре Стамбула, погибли 11 туристов из Германии. Турецкие власти обвинили в организации теракта террористическую группировку "Исламское государство" *.

Граждане Сирии Атала эль Хасан эль Майюф и Февзи Мухаммед Али, а также гражданин Турции Халиль Дервиш приговорены к пожизненным срокам заключения. Согласно приговору суда, они организовали террористический акт, приказав террористу-смертнику Набилу Фадли подорвать себя в центре Стамбула.

Террорист-смертник за месяц до совершения теракта нелегальным путем прибыл в Турцию, взрывное устройство было также изготовлено на территории Сирии, контролируемой ИГ*.

* Запрещенная в России террористическая организация