США заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе, считает политолог

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Продолжение конфликта в Донбассе соответствует интересам США, поскольку выполнение минских соглашений сведет на нет результат госпереворота на Украине, считает политолог-украинист Игорь Шишкин.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его мнению, если Киев выполнит все пункты минских договоренностей, "Порошенко не сможет единолично грабить страну".
"Порошенко прекрасно знает, что ни в какой ЕС никто Украину не примет, что не мешает ему на каждом углу говорить, что завтра мы войдем в ЕС. Цель Петра Алексеевича – власть и деньги", — заключил политолог.