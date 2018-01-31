США заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе, считает политолог

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (14)

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Продолжение конфликта в Донбассе соответствует интересам США, поскольку выполнение минских соглашений сведет на нет результат госпереворота на Украине, считает политолог-украинист Игорь Шишкин.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"Президент Украины Петр Порошенко прекрасно понимает: конфликт в Донбассе идеально соответствует интересам и Вашингтона, и команды, которая грабит Украину… Если убрать тот конфликт, если выполнить минские соглашения, на нет будет сведен результат госпереворота 2014 года. Нужно это Вашингтону? Нет", — сказал Шишкин в ходе круглого стола.

По его мнению, если Киев выполнит все пункты минских договоренностей, "Порошенко не сможет единолично грабить страну".

"Порошенко прекрасно знает, что ни в какой ЕС никто Украину не примет, что не мешает ему на каждом углу говорить, что завтра мы войдем в ЕС. Цель Петра Алексеевича – власть и деньги", — заключил политолог.