Известный российский адвокат будет защищать честь Бибисары Асаубаевой

АСТАНА, 31 янв — РИА Новости. Известный российский юрист, управляющий партнер московской коллегии адвокатов Александр Добровинский будет защищать выступающую за Россию юную шахматистку из Казахстана Бибисару Асаубаеву. Спортсменку обвиняют в использовании электронных подсказок и советов гроссмейстеров, сообщает Sputnik Казахстан.

Об "интересном и одновременно трагичном деле о защите чести, достоинства и деловой репутации несовершеннолетнего" Добровинский написал на странице в Facebook

Несколько лет назад Бибисара Асаубаева переехала из Казахстана в Россию и продолжила показывать высокие результаты в международных соревнованиях, поражая экспертов взрослой манерой и стилем игры.

По словам Добровинского, тренер по шахматам Евгений Соложенкин после чемпионата мира прошлой осенью опубликовал материал, в котором заявил, что выступавшая под российским флагом Асаубаева использовала во время турнира электронные подсказки и советовалась в туалете по телефону с кем-то из гроссмейстеров.

"В мире шахмат это преступление страшнее самого страшного допинга в легкой атлетике. Мало того что был написан данный пасквиль, господин Соложенкин отправил к тому же донос на Бибисару организаторам чемпионата мира. И понеслось…", — рассказал адвокат.

По его словам, организаторы чемпионата мира проверили обвинения, но никаких нарушений не обнаружили.

"Да и практически воспользоваться ни телефоном, ни каким другим гаджетом во время игры невозможно. Однако несчастного ребенка перед игрой стали тщательно обыскивать. (…) В этой страшной атмосфере наша девочка все равно показала высокий результат, но заняла на этом чемпионате мира "лишь" второе место", — сообщил Добровинский.

На фоне конфликта шахматистку пригласили в США. Оказавшись в затруднительном положении, родители Бибисары обратились к адвокатам.

"Мы очень долго все взвешивали и обо всем говорили. Наконец было принято, может быть, самое главное решение в жизни нашей шахматистки: честное имя девочки надо отстоять", — сообщил юрист, добавив, что исковое заявление было подано 25 января 2018 года.

При этом, по его словам, все расходы по этому делу коллеги Александр Добровинский и Марина Дубровская взяли на себя.

Бибисара Асаубаева стала выступать на соревнованиях под флагом России с осени 2016 года. Как заявила мама девочки, шахматистка перешла в сборную соседней страны, так как на родине ее недооценили. Сейчас Бибисара живет в Подмосковье, где после переезда в Россию девочке подарили двухкомнатную квартиру. По словам мамы, Бибисара не меняла гражданство Казахстана.

Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан>>