На Украине уволили главу фискальной службы Насирова

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении с должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава минфина Украины Александр Данилюк заявил, что будет требовать на заседании правительства отправить в отставку Насирова с должности ГФС. Он заявил, что считает недопустимым тот факт, что человек, который "угодил в коррупционный скандал формально остается главой ГФС".

"Мы направили в государственную комиссию представление, государственная комиссия дала свое заключение об увольнении Насирова с должности, поэтому мы принимаем сегодня это решение", — сказал Гройсман на заседании, трансляция которого шла на сайте правительства.

Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах. По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. После возбуждения уголовного дела Насиров был госпитализирован. В марте кабмин отстранил его от должности на время расследования. Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста, но за него был внесен залог в размере около 3,7 миллиона долларов.