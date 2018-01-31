Суд на Украине приступил к повторному слушанию дела журналиста Коцабы

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Украинский журналист Руслан Коцаба, обвиняемый в госизмене, сообщил, что Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области Украины приступил в среду к повторному рассмотрению его дела.

Ранее Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение Апелляционного суда Ивано-Франковской области, который признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Таким образом, дело было возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

"Судья Быткивский Любомир Михайлович, председатель Богородчанского райсуда, попросил самоотвод. Сейчас судейская коллегия пошла пить кофе в совещательную комнату", — сообщил Коцаба на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, таким образом суд затягивает рассмотрение его дела и не исключил, что дело о госизмене будет "отфутболено" в другой суд из-за якобы нехватки судей. Коцаба также ранее сообщил, что в среду состоится подготовительное заседание, и не исключил, что обвинение заявит ходатайство о его аресте. Журналист также подчеркнул, что не намерен бежать.

На подготовительном заседании суд решает, назначать ли дело к рассмотрению по сути, изучает ходатайства сторон.

Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене.