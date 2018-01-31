КНДР не отвергла "дорожную карту" России и Китая, заявил посол в Пхеньяне

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. КНДР не отвергла дорожную карту РФ и Китая по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, но у Пхеньяна свои подходы и приоритеты, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.

"У них есть вопросы к нашему плану, у них свои подходы, свои приоритеты, но и наш план они не отвергли", — сказал он.

Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом, и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

По словам высокопоставленного дипломата, "ничего лучше, чем наш план, пока никем не предложено".

Мацегора сообщил, что для того, чтобы приступить к разрядке напряженности, надо снять две большие проблемы — Пхеньяну прекратить запуск ракет и проведение ядерных испытаний, а США и Южной Корее приостановить проведение совместных учений.

"Если эти два фактора убрать, можно будет дальше двигаться в направлении урегулирования ситуации", — отметил посол России в КНДР.

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