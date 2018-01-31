В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (14)

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", — написала Олифер в Facebook

Стороны обсудят вопросы соблюдения перемирия, обмена пленными, политический аспект урегулирования конфликта и другие вопросы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.