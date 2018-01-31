Посол России в Пхеньяне рассказал о планах США по КНДР

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. США хотят санкциями додавить КНДР, но план РФ и Китая Вашингтон окончательно не отверг, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"У американцев есть цель санкциями "додавить" КНДР. Можно сказать, что это их план. Впрочем, и нашу инициативу американские партнеры хоть и не приняли, но и окончательно не отвергли", — сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, "то, что сейчас происходит, а именно — перенос сроков американо-южнокорейских учений, участие КНДР в Олимпиаде, предполагающее воздержание от ракетно-ядерных экспериментов на этот период, означает по своей сути "двойную заморозку" — то есть именно то, что записано первым этапом нашего (РФ и Китая — ред.) плана".

Он отметил, что второй этап предложенного плана гораздо более сложный. "Он предусматривает двусторонние переговоры КНДР с американцами, южанами и японцами по урегулированию отношений. С южанами переговоры уже идут. Если, допустим, мы узнаем, что в эти дни где-то проходит двусторонняя встреча между северокорейцами и американцами, это будет означать, что и по второй части нашего плана начинается движение", — сказал Мацегора.

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Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом, и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

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