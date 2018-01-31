Россия надеется на успех межкорейских переговоров, заявил посол в КНДР

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия надеется на успех межкорейских переговоров, рассчитывает, что диалог пойдет на пользу ситуации на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Мы очень рассчитываем на то, что межкорейские переговоры пойдут на пользу ситуации на полуострове, пойдут на пользу двум Кореям. Мы горячо приветствуем возобновление их диалога и желаем, чтобы он продолжался и был успешен", — сказал он.

Девятого января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов, а также о совместных тренировках команд Юга и Севера на одном из горнолыжных курортов в Северной Корее. Позже была достигнута договоренность о совместном выходе команд на открытии Олимпиады под флагом объединения. Также было решено сформировать единую команду в женском хоккее для участия в зимних Олимпийских играх.