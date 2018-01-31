В Киеве устанавливают причину смерти украинского космонавта Каденюка

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Департамент здравоохранения Киевского горсовета подтвердил информацию о смерти первого и единственного космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, причина смерти пока не установлена.

Ранее агентство УНН передавало, что Каденюк скончался на 68 году жизни в парке Царское Село в Киеве. По данным источника, он скончался до приезда скорой помощи.

"Мы повреждаем факт смерти Каденюка. Причины будут установлены после проведения судмедэкспертизы", — сказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Каденюк, который родился в селе Клишковцы Черновицкой области, вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему "Буран", был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.

В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.