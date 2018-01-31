Генпрокурор Украины ответил на обвинения в дорогом отдыхе на Сейшелах

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что потратил за отдых на Сейшельских островах около 20 тысяч долларов, а перелет туда оплатил его сын Александр.
"Для тех, кто переживает о моих расходах на отдых… Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами", — написал Луценко на своей странице в Facebook в среду.
По его словам, место отдыха выбирал его старший сын Александр и невестка Анастасия, которые в сентябре прошлого года поженились, а медовый месяц отложили.
Кроме того, он отметил, что в декабре передал в качестве материальной помощи раненым участникам военной операции в Донбассе 450 тысяч гривен (15,7 тысячи долларов).
Ранее СМИ сообщали, что отдых на Мальдивах обошелся президенту Украины Петру Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист украинской передачи "Схемы", которая обнародовала детали поездки Порошенко на Мальдивы, Михаил Ткач рассказал, что после выхода в эфир ему угрожали.