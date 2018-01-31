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В мире

Генпрокурор Украины ответил на обвинения в дорогом отдыхе на Сейшелах

13:3031.01.2018
(обновлено: 14:36 31.01.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фотоГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что потратил за отдых на Сейшельских островах около 20 тысяч долларов, а перелет туда оплатил его сын Александр.

Закат на Мальдивах. Архивное фото
© Fotolia / .shock
Расследовавший отдых Порошенко на Мальдивах журналист пожаловался на угрозы
Согласно расследованию украинской телепрограммы "Схемы", ориентировочная стоимость отдыха семьи Луценко на Сейшельских островах составила 52 тысячи евро. Журналисты выяснили, что с 3 по 11 января генпрокурор вместе с супругой, депутатом Рады Ириной Луценко, двумя сыновьями и невесткой отдыхали на острове Маэ, где арендовали две виллы (стоимость одной — 2648 евро в сутки). Также, по данным СМИ, семья Луценко заплатила наличными 10473 евро за дополнительные услуги, среди которых аренда вертолета (1440 евро), а также расходы в магазине сувениров (1265 евро).

"Для тех, кто переживает о моих расходах на отдых… Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами", — написал Луценко на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, место отдыха выбирал его старший сын Александр и невестка Анастасия, которые в сентябре прошлого года поженились, а медовый месяц отложили.

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Сказки от Порошенко: о чем украинские власти врали в 2017 году
Генпрокурор также сообщил, что его зарплата в последнее время составляет от 130 тысяч гривен (4,5 тысячи долларов) до 220 тысяч гривен (7,7 тысячи долларов). При этом доход его жены составляет более 110 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов). "У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами", — отметил Луценко.

Кроме того, он отметил, что в декабре передал в качестве материальной помощи раненым участникам военной операции в Донбассе 450 тысяч гривен (15,7 тысячи долларов).

Ранее СМИ сообщали, что отдых на Мальдивах обошелся президенту Украины Петру Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист украинской передачи "Схемы", которая обнародовала детали поездки Порошенко на Мальдивы, Михаил Ткач рассказал, что после выхода в эфир ему угрожали.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Все что нажито непосильным трудом !!!
14:21
31.01.2018
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alex sto
А почему сынулька не на войне??? Видно жирует на папины деньги.
14:40
31.01.2018
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