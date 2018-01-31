На Украине рассказали о международной помощи, полученной за четыре года

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за последние четыре года получили в рамках международной технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы на сумму почти 247 миллионов долларов, сообщил заместитель министра обороны страны Олег Шевчук.

"За четыре года наши вооруженные силы в рамках международной технической и гуманитарной помощи получили материальных ресурсов на сумму почти 247 миллионов долларов. В первую очередь это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV (Humvee) и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование", — рассказал Вешчук в опубликованном в среду интервью официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

По его словам, также оказана международная консультативно-совещательная помощь. К примеру, стратегические иностранные советники принимали активное участие в разработке проектов важных документов оборонного планирования — таких, как стратегический оборонный бюллетень Украины и военная доктрина.

По его словам, помогают иностранные специалисты и в реформировании систем логистики и стандартизации наших вооруженных сил. "Ожидаемый бюджет соответствующего трастового фонда НАТО составляет 4,1 миллиона евро. Страны-контрибутори здесь — Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Турция и Чехия", — добавил замминистра обороны.