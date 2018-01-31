В ДНР военный трибунал осудил за шпионаж 16 человек в 2017 году

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Военный трибунал самопровозглашенной Донецкой народной республики в 2017 году осудил 16 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщил в среду журналистам председатель Верховного суда ДНР Эдуард Якубовский.

"Военный трибунал в 2017 году вынес 16 приговоров в отношении лиц, совершивших различного рода преступления, связанные с посягательством на государственную безопасность, прежде всего, это шпионаж", — сказал Якубовский.

Он также отметил, что в прошлом году вынесен один смертный приговор подозреваемому в изнасиловании и убийстве ребенка. Это второй смертный приговор, вынесенный в ДНР. Оба решения в действие пока не приведены.

"Продолжается рассмотрение дел по противодействию экстремистской деятельности. В 2017 году рассмотрены 14 дел по признанию экстремистскими организаций, а также отдельной литературы", — добавил Якубовский.