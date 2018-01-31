Посольство России в Кабуле не пострадало от землетрясения

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле в результате землетрясения не пострадало, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

"В российском посольстве жертв и разрушений нет", — сказал собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости житель Кабула, землетрясение было достаточно сильным.

"Ощущалось даже на первых и вторых этажах. Страшно подумать про многоэтажки. Стеклянные дверки в шкафах дребезжали, люстры качались, а на высоких этажах мебель просто прыгала", — отметил он.