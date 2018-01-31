Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Януковича о госизмене на 7 февраля

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 7 февраля рассмотрение уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

"В суд не явились представители стороны защиты. Вчера (во вторник – ред.) поступило заявление в суд о переносе судебного рассмотрения", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил суду, что в очередной раз уехал в командировку за границу. Второй адвокат бывшего главы государства Игорь Федоренко сообщил, что находится на больничном, однако соответствующую справку не предоставил.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что считает неявку защиты на заседание срывом процесса, и попросил суд назначить Януковичу бесплатного государственного адвоката.

"Суд, посовестившись на месте, постановил, поведение стороны защиты действительно свидетельствует о нарушении разумных сроков данного уголовного дела… Вместе с тем, как и на прошлых судебных заседаниях, действия суда направлены на соблюдение всех прав обвиняемого Виктора Януковича, поэтому суд в очередной раз вынужден объявить перерыв по делу до 10.00 (11.00 мск) 7 февраля",- заявил Девятко.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.