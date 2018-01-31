Премьер Бельгии призвал укреплять сотрудничество с Россией

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель высказался за укрепление двустороннего сотрудничества с РФ.

"Двусторонние отношения очень важны. Я провожу несколько дней в Москве, и это говорит о том, что я хочу укрепить наше двустороннее сотрудничество", — заявил Мишель, выступая с лекцией "Будущее Евросоюза" в НИУ ВШЭ.

"ЕС понимает, что будущее Европы будет связано с нашей способностью организовать стратегические, партнёрские отношение с нашими соседями, будь то наши партнёры на юге Европы, африканские страны, будь то отношения с США… будь то отношения с РФ. Мы за мультиполярность", — отметил он.

Мишель находится с визитом в России, в среду состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник бельгийский премьер провёл переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.