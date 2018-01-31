Станция метро в Тбилиси возобновила работу после ЧП

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции

ТБИЛИСИ, 31 янв – РИА Новости. Станция метро "Варкетили" в столице Грузии возобновила обслуживание пассажиров после инцидента с обрушением части потолка, в результате которого пострадали 14 человек, сообщили в транспортной компании.

Инцидент произошёл нна станции метро "Варкетили" во вторник, пострадали 14 человек. По словам медиков, состояние пациентов стабильное. Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал строго наказать всех виновных. МВД возбудило дело. Представители компании, которые вели строительные работы на станции, всю ночь провели на допросе.

"Станция возобновила работу с утра среды. Вчера специалисты успели провести экспертизу, завершились очистительные работы. Как всем известно, ведется расследование, надеемся, что будут установлены истинные причины произошедшего инцидента", — заявили журналистам в компании в среду.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы. По данным телеканала "Общественный вещатель", ремонтные работы на станции завершились в сентябре 2017 года, был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюлей, отремонтирован эскалаторный тоннель. После ремонта экс-мэр Тбилиси Давид Нармания заявил, что "перемещение граждан стало гораздо более безопасным и комфортным".