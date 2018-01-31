Станция метро в Тбилиси возобновила работу после ЧП

ТБИЛИСИ, 31 янв – РИА Новости. Станция метро "Варкетили" в столице Грузии возобновила обслуживание пассажиров после инцидента с обрушением части потолка, в результате которого пострадали 14 человек, сообщили в транспортной компании.
"Станция возобновила работу с утра среды. Вчера специалисты успели провести экспертизу, завершились очистительные работы. Как всем известно, ведется расследование, надеемся, что будут установлены истинные причины произошедшего инцидента", — заявили журналистам в компании в среду.
"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы. По данным телеканала "Общественный вещатель", ремонтные работы на станции завершились в сентябре 2017 года, был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюлей, отремонтирован эскалаторный тоннель. После ремонта экс-мэр Тбилиси Давид Нармания заявил, что "перемещение граждан стало гораздо более безопасным и комфортным".