Лайнер с 85 сантехниками на борту вернулся в аэропорт из-за поломки туалета

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Norwegian, следовавший рейсом Осло — Мюнхен, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неработающего туалета, сообщает Independent со ссылкой на местные СМИ.

По иронии судьбы, на борту находились 85 сантехников из фирмы Rørkjøp, но никто из них не смог устранить поломку.

Как пояснили позже в авиакомпании, ремонт требовался с внешней стороны лайнера.

"Нам бы очень хотелось починить туалет, однако, к сожалению, работать надо было снаружи. Мы не рискнули посылать сантехника на высоту десять тысяч метров", — пошутили в Rørkjøp.

Пользователи сети не смогли удержаться от шуток и поинтересовались, сколько нужно сантехников, чтобы исправить туалет.

Другие комментаторы задались вопросом, что заставило такое число сантехников скопом лететь в Мюнхен.