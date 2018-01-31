ВСУ открыли огонь по мирному жителю в пригороде Луганска, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (230)

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по машине с мирным жителем в пригороде Луганска у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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"Вчера около 17.50, проезжая на собственном гражданском автомобиле по району Зеленая Роща (у линии соприкосновения), житель ЛНР подвергся обстрелу из стрелкового оружия. После того как он покинул опасный участок и остановился, обнаружил пулевое отверстие в автомобиле", — рассказал Марочко.

По данным ведомства, огонь велся с позиций ВСУ, расположенных на противоположном берегу реки Северский Донец, сам владелец автомобиля не пострадал.