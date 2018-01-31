ВСУ открыли огонь по мирному жителю в пригороде Луганска, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по машине с мирным жителем в пригороде Луганска у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По данным ведомства, огонь велся с позиций ВСУ, расположенных на противоположном берегу реки Северский Донец, сам владелец автомобиля не пострадал.