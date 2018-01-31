Содержание в Гуантанамо должно отвечать законам США и международному праву

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Задержания и содержание на военной базе Гуантанамо должно соответствовать законам США и международному праву, говорится в указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом во вторник.

"Операции по задержанию и содержание на военно-морской базе в заливе Гуантанамо должно проводиться в соответствии со всеми применимыми Соединенными Штатами законами и международным правом, включая закон об "Обращении с задержанным" от 2005 года", — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее Трамп объявил, что подписал указ об отмене закрытия спецтюрьмы Гуантанамо.