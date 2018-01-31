Трамп: стремление КНДР к обладанию ядерным оружием скоро будет угрожать США

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "безрассудное стремление" КНДР к обладанию ядерным оружием скоро будет угрожать США.

"Безрассудное стремление Северной Кореи к (обладанию) ядерными ракетами может очень скоро угрожать нашей родине. Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР), чтобы этого не произошло", — сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Прошлый опыт научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций (США), которые привели нас в это опасное положение", — отметил президент.

Ранее официальные лица США не раз говорили, что КНДР в ближайшее время будет обладать возможностями по доставке ядерного оружия на основную территорию США.