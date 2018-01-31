Трамп хочет, чтобы помощь зарубежным странам соответствовала интересам США

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от конгресса принять закон о том, чтобы помощь зарубежным странам соответствовала интересам США.

Трамп напомнил, что в прошлом месяце признал Иерусалим столицей Израиля.

"Вскоре после этого десятки стран проголосовали на Генеральной Ассамблее ООН против суверенного права Америки на это признание. Американские налогоплательщики щедро посылают этим самым странам миллиарды долларов каждый год. Поэтому я сегодня прошу конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы американские доллары, направленные на иностранную помощь, всегда служили американским интересам и шли только друзьям Америки", — сказал Трамп.