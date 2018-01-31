США и Катар выступили за немедленное решение кризиса в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. США и Катар выступают за немедленное решение кризиса в Персидском заливе, говорится в распространенном во вторник совместном заявлении по итогам первого заседания двустороннего стратегического диалога.

"Катар и США обсудили кризис в Персидском заливе и отметили необходимость немедленного решения с учетом уважения суверенитета Катара. Оба правительства выразили опасения по поводу урона, который этот кризис причиняет безопасности, экономике и гуманитарной ситуации в регионе", — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба госдепартамента США.

Как указывается, стороны подтвердили поддержку "сильному Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который нацелен на устранение региональных угроз и на обеспечение мирного и процветающего будущего для всех народов".

Также отмечается, что стороны "обсудили безопасность и стабильность в регионе, в том числе совместные усилия по уничтожению террористической группировки "Исламское государство"*, продолжающие конфликты в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане, а также израильско-палестинский конфликт".

*Террористическая организация, запрещенная в России.