СМИ: допрос экс-советника Трампа Бэннона отложили на неопределенный срок

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Допрос бывшего главного советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона перед комитетом по разведке палаты представителей США откладывается на неопределенный срок, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. © AFP 2018 / Jim Watson Глава ЦРУ давал показания в рамках дела о "вмешательстве РФ" , сообщили СМИ

Ранее сообщалось, что допрос Бэннона должен был состояться 31 января. По словам источника агентства, новая дата пока не была назначена.

По данным агентства, выступление экс-советника Трампа было отложено в связи с тем, что его адвокат пытается решить некоторые моменты с Белым домом.

Ранее сообщалось, что Бэннон был вызван в суд для выступления перед большим жюри по запросу спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" в американские выборы Роберта Мюллера.

Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2018 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот "потерял рассудок". Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".