Кандидат в президенты Мексики просит расследовать кампанию против него

МЕХИКО, 31 янв — РИА Новости. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор просит провести расследование в связи с кампанией против него.

По словам Лопеса Обрадора, в понедельник на телефоны миллионов пользователей, в частности, в штате Пуэбла, поступили анонимные сообщения, что он якобы намерен отдать мексиканскую нефть русским в обмен на помощь на выборах, и эти акции продлятся вплоть до дня выборов 1 июля. "Вчера (в понедельник) начался новый этап грязной войны, они тратят на это огромное количество денег, мне хотелось бы, чтобы Национальный избирательный институт сделал что-то, если можно провести расследование", — заявил кандидат в президенты от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Движение национального возрождения", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", на видео, записанном им в штате Синалоа.

Лопес Обрадор призвал расследовать действия наемных публицистов, которые пишут про него в рамках кампании по его дискредитации. "Мафия от власти очень нервничает, и это я не хочу употреблять словосочетание "впадает в сумасшествие", — констатировал кандидат.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор отшучивается относительно якобы имеющейся российской поддержки. Не так давно он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Национальный опрос, проведенный газетой Universal, свидетельствует о лидерстве Лопеса Обрадора среди претендентов на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах. Если бы выборы состоялись сейчас, за представителя партии "Морена" были бы готовы отдать голоса 32% опрошенных. На втором месте идет Рикардо Анайя (26%) от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение". Представитель правящей ИРП Хосе Антонио Мид пока занимает лишь третью позицию среди предпочтений избирателей с 16% голосов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.