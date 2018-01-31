Во Франции предъявили обвинения мужчине, инсценировавшему убийство жены

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Обвинения в убийстве супруги предъявлены французу по имени Жонатан Даваль, в октябре прошлого года убившему свою жену Алексию и инсценировавшему ее исчезновение в ходе пробежки, заявила во вторник в ходе пресс-конференции прокурор Безансона Эдвиг Ру-Моризо.

Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел телеканал BFMTV.

"Расследование … позволило объединить достаточно сведений, которые привели к задержанию Жонатана Даваля, предъявлению ему обвинений в убийстве супруги и помещению его под стражу", — сказала прокурор.

По ее словам, Даваль объяснил, что причиной для ссоры стало поведение жены, которое было "иногда особенным, возможно, из-за применения некоторых лекарств".

Прокурор добавила, что собранных доказательств хватает для того, чтобы предположить, что Даваль "убил жену умышленно, а не случайно".

Участие в расследовании произошедшего принимали около 500 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Алексия Даваль, проживающая в городе Гре-ла-Виль (департамент Верхняя Сона), 28 октября отправилась на пробежку и не вернулась. Через два дня ее обгоревшее тело было обнаружено в лесном массиве. Согласно данным криминальной экспертизы, женщина была оглушена и задушена.

Однако об обстоятельствах исчезновения женщины было известно лишь со слов ее мужа. В понедельник 34-летний Жонатан Даваль был задержан в своем доме. Вечером во вторник адвокат мужчины сообщил, что его клиент признался в том, что задушил супругу в пылу ссоры и сделал это случайно.

Следствие выяснило, что, вероятнее всего, женщина была убита во время домашней ссоры, а ее исчезновение после пробежки было инсценировано супругом. На месте, где было обнаружено тело убитой, полицейские нашли обрывки простыни из дома Давалей и следы автомобиля, совпадающие с принадлежащей мужчине машиной.

Во Франции убийство Алексии Даваль вызвало широкий общественный резонанс. Прощание с женщиной транслировалось по общенациональному телевидению, в память о ней проводились пробежки и шествия, собиравшие до 10 тысяч человек.