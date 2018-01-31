У здания каталонского парламента более 10 человек пострадали в ходе митинга

МАДРИД, 31 янв — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате столкновений между митингующими и полицией у здания каталонского парламента в Барселоне, большинство из них сотрудники правопорядка.

Во вторник в парламенте должно было состояться заседание по утверждению главой женералитета Карлеса Пучдемона. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что оно отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело. В результате заседание так и не состоялось — в зал пришли только четыре депутата от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства". Депутаты от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию", несмотря на обещание, в зал так и не явились.

В непосредственной близости от парламента общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и "Комитеты в защиту республики" проводили митинг. Вход в парк Сьюдадела, на территории которого находится парламент, был закрыт, территорию охраняла полиция. Около 16.00 (18.00 мск) несколько сот митингующих смогли оттеснить сотрудников Mossos d'Esquadra и проникнуть на территорию парка. Часть митингующих оставались за его пределами.

В результате стычек пострадали десять полицейских, а также трое митингующих, сообщила служба экстренной медицинской помощи. Все травмы легкие.

В митинге принимали участие некоторые депутаты от партий, поддерживающие независимость Каталонии. При этом представители политических сил, поддерживающих территориальную целостность страны, вынуждены были выходить из здания под охраной полиции. В их адрес участники митинга выкрикивали оскорбительные лозунги. Представители "Каталонской национальной ассамблеи" призывали людей разойтись, заявляя, что акция носит мирный характер.

Позже полиция убрала все ограждения у здания. В настоящее время перед парламентом остаются около 200 человек.