ВСУ нарушили перемирие в Донбассе два раза за сутки, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики во вторник два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявляет представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За день 30 января дежурной сменой ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано два нарушения со стороны ВС Украины", — говорится в сообщении представительства ЛНР в канале Telegram.

По информации СЦКК, обстрелы велись с направления населенного пункта Луганское и Счастье по позициям Народной милиции в районе населенных пунктов Лозовое и Веселая Гора с применением миномета калибром 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.