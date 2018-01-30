Антонов считает бездоказательными слова главы ЦРУ о "вмешательстве" России

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Заявления директора ЦРУ Майка Помпео, что Россия может вмешаться в промежуточные выборы в США, бездоказательны, смысла и намерений у Москвы это делать нет, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее директор ЦРУ Майкл Помпео высказал мнение, что Россия может вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года.

"Мы ознакомились с высказываниями директора ЦРУ Помпео. Ничего нового в его словах нет. Все те же обвинения без каких-либо доказательств. У нас это называют шельмованием. Пытаюсь найти логику в словах Майка Помпео. Зачем нам помогать демократам побеждать? Пользы российско-американским отношениям никакой. История правления администрации Барака Обамы это подтверждает. Зачем нам помогать республиканцам? Дела на российско-американском направлении становятся все хуже. Нас уже определили в противники США. В чем же смысл, по Майку Помпео, вмешиваться нам в американские выборы? Смысла нет. Намерений нет", — отметил Антонов.

Посол подчеркнул, что "Россия не вмешивается в дела других государств, в том числе и США".

"Народ каждой страны имеет право избирать тех своих граждан, которых он считает достойными, чтобы те управляли государством. Фантазёрам же, ищущим "русский след" даже в погодных катаклизмах, хочется посоветовать чаще заглядывать в книги, в исследования, да и в интернет, где даны многочисленные четкие примеры иностранного вмешательства в чужие дела, в том числе и президентские выборы в России", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, "недавний тому случай – Майданный государственный переворот, инициированный "друзьями" Киева". "Думаю, приоткрывать тайную завесу в отношении названия этой всемогущей страны не надо. Пусть для читателей это останется сюрпризом", — добавил Антонов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".