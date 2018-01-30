В Таджикистане трагически погиб корреспондент Sputnik Галим Фасхутдинов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов погиб в результате ДТП на 45-м году жизни. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Журналист переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда его сбило ехавшее на высокой скорости маршрутное такси. Фасхутдинова доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Коллеги ценили его за профессионализм и любовь к своему делу.

Колумнист Sputnik Таджикистан Андрей Захватов в Facebook поделился воспоминаниями о Фасхутдинове.

МИА "Россия сегодня" и редакция РИА Новости выражают искренние соболезнования родным и близким журналиста.

Галим Фасхутдинов родился 14 ноября 1973 года. Он окончил исторический факультет Национального университета в Душанбе. В течение многих лет работал на радио. У него остались жена и двое сыновей.