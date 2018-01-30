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В мире

Активист "антимайдана" приговорен к 8 годам тюрьмы за участие в беспорядках

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (355)
20:2230.01.2018
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© РИА Новости / Александр ПолищукПерейти в фотобанкГорящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014
© РИА Новости / Александр Полищук
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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Киевский районный суд Харькова приговорил активиста "антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз" к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества "за посягательство на территориальную целостность Украины" и участие в массовых беспорядков в 2014 году, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Столкновения в Одессе 2 мая 2014 год. Архивное фото
© РИА Новости
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Кромский был задержан на Украине 28 марта 2014 года. Суд в Харькове избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. Украинские правоохранители повторно задержали активиста "антимайдана" 25 апреля 2014 года в Донецке, по решению суда он был взят под стражу без права внесения залога.

"Во вторник, 30 января, Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным одного из активных антимайдановцев в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством. Суд назначил харьковчанину наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Столкновения с полицией возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017
© AFP 2018 / Aleksandr Gimanov
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По данным ведомства, суд согласился с версией следствия, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной госадминистрации 1 марта 2014 года, участвовал в избиении участников "евромайдана", а также был организатором массовых беспорядков на улице Рымарской весной 2014 года в Харькове, во время которых погибли люди.

Защита осужденного решает вопрос с подачей апелляции.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Youriy An
Вашингтонский обком обеспокоен преследование Кромского по политически надуманным предлогам. ЕСПЧ возбудил дело по факту нарушения прав Кромского, как человека. ОБСЕ приняло жесткую резолюцию по нарушениям прав человека на Украине. ЕС готов применить санкции и требует незамедлительно освободить Кромского и всех политических узников Киевского режима.
Что, разве не так?!
Странно....
20:46
30.01.2018
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Константин Шевченко
Ну где же правозащитники и Собчак с табличкой?
20:26
30.01.2018
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