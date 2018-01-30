Активист "антимайдана" приговорен к 8 годам тюрьмы за участие в беспорядках

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Киевский районный суд Харькова приговорил активиста "антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз" к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества "за посягательство на территориальную целостность Украины" и участие в массовых беспорядков в 2014 году, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Кромский был задержан на Украине 28 марта 2014 года. Суд в Харькове избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. Украинские правоохранители повторно задержали активиста "антимайдана" 25 апреля 2014 года в Донецке, по решению суда он был взят под стражу без права внесения залога.

"Во вторник, 30 января, Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным одного из активных антимайдановцев в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством. Суд назначил харьковчанину наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, суд согласился с версией следствия, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной госадминистрации 1 марта 2014 года, участвовал в избиении участников "евромайдана", а также был организатором массовых беспорядков на улице Рымарской весной 2014 года в Харькове, во время которых погибли люди.

Защита осужденного решает вопрос с подачей апелляции.