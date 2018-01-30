Израиль поддерживает Россию в борьбе с реабилитацией нацизма, заявил посол

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Израиль находится на одной стороне с Россией в борьбе с реабилитацией нацизма и пересмотром итогов Второй мировой войны, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Мы находимся на той же стороне, с Россией, по поводу всего, что связано с итогами Второй мировой войны. В Израиле очень ценят это дело", — заявил Корен на брифинге в честь открытия выставки "Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?" в Музее Победы в Москве.

"У нас проходит каждый год "Бессмертный полк". В этом году будет создаваться памятник в Иерусалиме, который будет посвящен блокаде Ленинграда, людям, который пережили и погибли в блокаде. 9 мая в этом (2017) году было принято как памятный день в нашем парламенте. Прошло специальное заседание нашего парламента, кнессета, на котором осудили такие явления в разных странах Европы или где-либо, в которых оскверняются памятники советским воинам", — отметил Корен.