МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В европейских странах угрозу видят в украинцах, приезжающих на заработки, из-за вспышки кори в стране, пишет украинское издание "Вести".

В польском Варминьско-Мазурском воеводстве уже зарегистрировали около десяти случаев заболевания корью. Местные чиновники обвинили во всем украинцев — именно двое граждан Украины оказались первыми заболевшими.

"По этой причине мы начали говорить с предпринимателями, которые нанимают иностранцев из стран, где распространена корь. Мы предлагаем вам рассмотреть вопрос о вакцинации тех сотрудников, которые еще не были вакцинированы. Мы сами прививаем всех тех, кто имеет контакт с больными. Уже сделали прививку более 800 человек", — заявил санитарно-эпидемиологический инспектор Варминьско-Мазурского воеводства Януш Дзиско.

При этом сами украинцы, которые ездят на заработки в Европу, утверждают, что работодатели по-прежнему не требуют у них сертификат о прививках. "Местные чаще всего сами едут на заработки в другие европейские страны, им нужны украинцы, чтобы работать здесь. На уровне общения поляки как плохо относились к нам, так и относятся", — приводит издание слова одного из заробитчан.

Сообщения о вспышке кори в Польше вызвали у местных жителей приступ негодования в адрес граждан соседнего государства.

"У нас огромные расходы на лечение украинцев. Почему таких людей не депортируют в свою страну? Пусть они вылечатся там, привьются и возвращаются", — приводят "Вести" комментарии поляков. Некоторые призывают брать на работу исключительно граждан Польши, "ведь дешевая рабочая сила привела к такой угрозе". Другие предлагают закрыть границу с Украиной, так как это "поможет остановить распространение заболевания".

Досталось украинцам и от западных журналистов. По информации "Вестей", во Франции, где тоже произошла вспышка кори, все ведущие СМИ написали о вирусной инфекции на Украине и при этом предупредили, что украинцы могут принести в Европу дифтерию. Одно из польских изданий сообщило о "драматической ситуации с туберкулезом", который свирепствует на Украине и вот-вот перекинется на Польшу.

Некоторые журналисты отмечают, что на Украине чуть ли не самый низкий показатель по вакцинации в мире.

"Коррупция, отрицание, дезинформация, несознательность родителей, неправильная общественная инфраструктура. Это коктейль смертельных болезней, которых нет в Европе, по другую сторону границы", — цитирует издание журналиста Себастьяна Гобера.

По мнению международного эксперта Петра Рудякова, эпидемия кори — лишь повод для Польши раздуть очередной скандал вокруг украинцев. "У них идет кампания, направленная против нас, причем уже на государственном уровне. Поэтому случаи с корью на предприятиях так быстро растиражировали", — заявил он.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляла, что в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, на 14 января 2018 года зарегистрировано 1285 заболевших. Всего с момента вспышки кори от нее погибли восемь человек.