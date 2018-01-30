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В мире

В Европе видят в украинцах угрозу из-за кори, пишут СМИ

19:5730.01.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкШприц. Архивное фото.Шприц. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В европейских странах угрозу видят в украинцах, приезжающих на заработки, из-за вспышки кори в стране, пишет украинское издание "Вести".

Работа прививочного кабинета. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Россиян предупредили о вспышке кори на Украине

В польском Варминьско-Мазурском воеводстве уже зарегистрировали около десяти случаев заболевания корью. Местные чиновники обвинили во всем украинцев — именно двое граждан Украины оказались первыми заболевшими.

"По этой причине мы начали говорить с предпринимателями, которые нанимают иностранцев из стран, где распространена корь. Мы предлагаем вам рассмотреть вопрос о вакцинации тех сотрудников, которые еще не были вакцинированы. Мы сами прививаем всех тех, кто имеет контакт с больными. Уже сделали прививку более 800 человек", — заявил санитарно-эпидемиологический инспектор Варминьско-Мазурского воеводства Януш Дзиско.

При этом сами украинцы, которые ездят на заработки в Европу, утверждают, что работодатели по-прежнему не требуют у них сертификат о прививках. "Местные чаще всего сами едут на заработки в другие европейские страны, им нужны украинцы, чтобы работать здесь. На уровне общения поляки как плохо относились к нам, так и относятся", — приводит издание слова одного из заробитчан. 

Сообщения о вспышке кори в Польше вызвали у местных жителей приступ негодования в адрес граждан соседнего государства.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"У нас огромные расходы на лечение украинцев. Почему таких людей не депортируют в свою страну? Пусть они вылечатся там, привьются и возвращаются", — приводят "Вести" комментарии поляков. Некоторые призывают брать на работу исключительно граждан Польши, "ведь дешевая рабочая сила привела к такой угрозе". Другие предлагают закрыть границу с Украиной, так как это "поможет остановить распространение заболевания".

Досталось украинцам и от западных журналистов. По информации "Вестей", во Франции, где тоже произошла вспышка кори, все ведущие СМИ написали о вирусной инфекции на Украине и при этом предупредили, что украинцы могут принести в Европу дифтерию. Одно из польских изданий сообщило о "драматической ситуации с туберкулезом", который свирепствует на Украине и вот-вот перекинется на Польшу.

Некоторые журналисты отмечают, что на Украине чуть ли не самый низкий показатель по вакцинации в мире.

Капельница в больнице. Архивное фото
© Fotolia / Tom Wang
В трех регионах Крыма 16 человек заболели корью

"Коррупция, отрицание, дезинформация, несознательность родителей, неправильная общественная инфраструктура. Это коктейль смертельных болезней, которых нет в Европе, по другую сторону границы", — цитирует издание журналиста Себастьяна Гобера.

По мнению международного эксперта Петра Рудякова, эпидемия кори — лишь повод для Польши раздуть очередной скандал вокруг украинцев. "У них идет кампания, направленная против нас, причем уже на государственном уровне. Поэтому случаи с корью на предприятиях так быстро растиражировали", — заявил он.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляла, что в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, на 14 января 2018 года зарегистрировано 1285 заболевших. Всего с момента вспышки кори от нее погибли восемь человек.

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mavrmos
...и в Россию...
20:10
30.01.2018
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Готов к войне С Пиндостаном
Остаточно прщевай!
Так сказал Петро Инкогнито?
А вам , ещё что надо?
А ? БЕЗВИЗОВЫЙ ЕСТЬ, В ПЕРЕД!!!!!
20:11
30.01.2018
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