Совбез ООН продлил на полгода мандат миротворцев на Кипре

ООН, 30 янв — РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник продлил мандат миротворческих сил, размещенных на Кипре, который уже более 40 лет остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами.

В соответствии с принятой резолюцией СБ ООН, мандат сил продлен до 31 июля 2018 года. Также Совбез просит генсека ООН представить к 15 июня 2018 года доклад о прогрессе в деле урегулирования конфликта.

Последний раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН прошел в Кран-Монтане с 28 июня по 7 июля и закончился провалом. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами остаются существенные разногласия по ряду вопросов, которые делают заключение соглашения невозможным.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.