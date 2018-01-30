США призвали страны Персидского залива избежать эскалации конфликта

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США обеспокоены риторикой и пропагандой в регионе Персидского залива и призывают страны избежать дальнейшей эскалации конфликта, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Во вторник в Вашингтоне проходит заседание глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Катара в рамках стратегического диалога высокого уровня. Тиллерсон рассказал, что по итогам планируется подписание трех документов: Меморандум о взаимопонимании для установления диалога на ежегодной основе, Совместная декларация по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также Меморандум о взаимопонимании для сотрудничества по борьбе с торговлей людьми.

"Разногласия в персидском заливе приближаются к отметке в восемь месяцев, и США по-прежнему остаются обеспокоенными. Эти разногласия имеют прямые негативные последствия — экономические и военные для тех, кто вовлечен, а также для США. Мы обеспокоены риторикой и пропагандой в регионе. Важно, чтобы все стороны свели к минимуму риторику и проявили сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и работали в направлении разрешения (кризиса)", — отметил он в ходе встречи с катарскими коллегами.

По его словам, объединение стран Персидского залива поможет улучшить эффективность "на многих фронтах, в особенности в борьбе с терроризмом и противодействии распространению враждебного влияния Ирана".