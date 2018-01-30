Обвинивший Пушкина в заимствовании писатель отверг обвинения в плагиате

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Украинский литератор Юрий Винничук, обвинивший Михаила Булгакова и Александра Пушкина в излишнем заимствовании сюжетных линий у других писателей, опроверг обвинения в свой адрес в плагиате.

Ранее Винничук раскритиковал Булгакова и Пушкина за то, что они, по его мнению, "слишком много" образов и сюжетных линий для своих произведений позаимствовали у других писателей. При этом в 2016 году интернет-издание "Варианты" году уличило Винничука в плагиате. В частности, по данным издания "Варианты", автор позаимствовал часть текста для своей книги из труда Николая Пучерова "Все о кофе". По данным издания, Винничук в том числе дословно переписывает не менее 12 рецептов напитков, а также инструкции по приготовлению кофейной эссенции и сиропа.

"Эта книга была совместным проектом с Львовской кофейной фабрикой. Фабрика предоставила книге рекламу и свои материалы, касающиеся кофе, которые были почерпнуты из различных изданий. В том числе и рецепты, и различные факты о выращивании кофе, его сорта. Рецепты, как известно, очень редко имеют авторство", — написал Винничук во вторник на своей странице в Facebook.

Юрий Винничук — украинский литератор, пишет прозу, поэзию, занимается переводами и составлением литературных антологий, является вице-президентом Ассоциации украинских писателей.