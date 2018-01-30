Переговоры о мире на Украине в 2018 году (11)

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что существует предварительная договоренность о проведении встречи глав МИД стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы работаем в рамках "нормандского формата". По нашей предварительной договоренности, (глава МИД ФРГ) Зигмар Габриель предложил провести следующее заседание министерское "нормандского формата" 16 (февраля) во время Мюнхенской конференции", — сказал Климкин на брифинге по итогам встречи с главой МИД Италии в Киеве.

Он добавил, что на встрече намерен поднять вопросы безопасности и введения миротворцев ООН в Донбасс.