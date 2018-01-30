Сепаратисты захватили один из крупнейших городов Йемена, сообщил источник

КАИР, 30 янв — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Отряды, входящие в переходный совет Южного Йемена, взяли под контроль практически всю территорию города Аден, заявил РИА Новости высокопоставленный чиновник йеменского правительства.
"Переходный совет в настоящее время контролирует весь Аден практически, кроме дворца Эль-Маашик (президентский дворец в Адене). Он является "красной чертой", — рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщило правительственное агентство Saba со ссылкой на Минздрав, в результате вспыхнувших боев в Адене погибли не менее 12 человек и 132 получили ранения.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую входят, в том числе ОАЭ, и другие арабские государства.